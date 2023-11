Du hast nur noch wenige Tage Zeit, um deine Krankenkasse zu wechseln

Die Krankenkassenprämien sind in der Schweiz so hoch wie noch nie.

Bis Ende November hast du noch Zeit, deine Krankenkasse für die Grundversicherung zu wechseln und so womöglich über 1000 Franken pro Jahr zu sparen. Kündigen kannst du mit einem Einschreiben, das bis am 30. November bei deiner Krankenkasse eintreffen muss. Zwei Rechenbeispiele zeigen, wie du Geld sparst.

Beispiel 1: Carla, 18 Jahre alt, höchste Franchise, Telmed

Carla ist 18 Jahre alt, wohnt in Zürich und geht davon aus, dass ihre Gesundheitskosten pro Jahr unter 2000 Franken liegen. Sie bezahlt darum die höchste Franchise (siehe Box) von 2500 Franken und nutzt das Telmed-Modell. So spart sie Geld, dafür muss sie sich telefonisch beraten lassen, bevor sie Arzttermine vereinbart.

In der Schweiz brauchst du eine Krankenversicherung, den Anbieter darfst du frei wählen. Für die Versicherung bezahlst du eine Prämie. Passiert etwas, übernimmst du die Franchise und den Selbstbehalt, die Krankenkasse den Rest. Die Franchise ist ein Fixbetrag, den du pro Jahr an die Kassen zahlen musst. Je tiefer die Franchise, desto höher die Prämie. Hast du den Fixbetrag erreicht, zahlst du pro weitere Rechnung zehn Prozent Selbstbehalt: Erwachsene maximal 700 Franken, Kinder maximal 350 Franken.

Sparpotenzial: Am günstigsten ist eine solche Versicherung laut Comparis-Prämienrechner bei Sanitas, da kostet es 208 Franken pro Monat. Am höchsten ist die Prämie bei Supra, einem Angebot von Groupe Mutuel: 352 Franken. Wer also von Supra zu Sanitas wechselt, spart pro Jahr 1724 Franken. Mit Avenir bietet Groupe Mutuel noch eine weitere Option an, hier kostet die Prämie 229 statt 352 Franken wie bei Supra.