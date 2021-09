Puder richtig auftragen mit der Pinpoint Powdering Technik

Schauen wir uns die Make-up-Trends der letzten Jahre an, dann lautete das Motto stets «je mehr Glow, desto besser». Eine dramatische Umstellung, an die wir uns gewöhnen sollten, nachdem Beauty-Blogger und die Kardashians gleichermassen das sogenannte Baking gross gemacht hatten – eine Technik, bei der mit massig Puder alles mattiert wird, was geht.