Entführung wie im Film : «Du hast sechs Monate Zeit, um mich zu lieben – oder zu sterben»

Martinez besitzt in Utah mehrere Firmen, etwa «Truu Med», eine Vermittlungsfirma für medizinisches Cannabis. Lokale Medien feierten ihn in der Vergangenheit als erfolgreichen Selfmademan.

Diese Geschichte hätte einem gruseligen Hollywood-Drehbuch jede Ehre gemacht: Der Geschäftsmann Ramone Marcio Martinez (39) aus Salt Lake City in Utah soll eine Frau mehrere Wochen lang in seinem Haus gefangen gehalten, geschlagen, gequält und sexuell misshandelt haben. Zudem soll Martinez ihr eine Sechs in die linke Handfläche geritzt haben, als Warnung und zur Erinnerung: «Du hast sechs Monate Zeit, um mich zu lieben – oder zu sterben.»