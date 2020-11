Pop-Newcomerin Caroline Alves «Du kannst auch ausserhalb deiner Komfortzone du selber sein»

Am Dienstag, 10. November, veröffentlichte die Newcomerin das Musikvideo zum Titeltrack mit der Walliser Rapperin KT Gorique (29).

SRF 3 wählte die in Brasilien aufgewachsene Bielerin zum «Best Talent» des Monats Oktober.

Am 2. Oktober veröffentlichte Caroline Alves (23) ihr Debütalbum «Moonlight».

Caroline Alves wurde 1997 in einer Favela in Rio de Janeiro geboren. 2008 kam sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter in die Schweiz und brachte sich mit Vorbildern wie Amy Winehouse, Erykah Badu und Massive Attack das Gitarrespielen bei.