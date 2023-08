Exklusives Airbnb: Übernachtung und Znacht mit Gwyneth Paltrow

Goop-Gründerin und Schauspielerin Gwyneth Paltrow hat bei Instagram angekündigt, dass sie das luxuriöse Gästehaus ihrer Villa in Montecito, Kalifornien bei Airbnb vermietet. «Einsamkeit ist menschlich, aber in den letzten Jahren haben verstärkte Isolation und der Mangel an Gemeinschaft unser Leben noch weiter zersplittert», schreibt die 50-Jährige auf Instagram.