Ist dein Büro auch so vollgestopft wie das von The Hoff?

Alles muss weg – für den guten Zweck: David Hasselhoff (68) versteigert einen grossen Teil der Erinnerungsstücke, die sich in seiner langen Kino- und TV-Karriere bei ihm angesammelt haben. Auf Social Media kündet er per Video (oben!) die entsprechende Auktion. Fans können so unter anderem Memorabilia aus «Baywatch» und «Knight Rider» ergattern.