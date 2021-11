Talk mit Krankenkassen-Experten – «Du kannst der Krankenkasse auch 4 Jahre alte Arztrechnungen schicken»

Der Talk mit den Experten Felix Schneuwly (m.) und Thomas J. Grichting (r.) in voller Länge.

Obwohl die Prämien nächstes Jahr im Schnitt sinken , zahlen einige trotzdem mehr. Warum ist das so und was passiert, wenn ich die Prämien nicht mehr zahle? Und brauche ich überhaupt eine Zusatzversicherung? Zwei Experten haben die Fragen der 20-Minuten-Community zur Krankenkasse beantwortet.

Felix Schneuwly ist Krankenkassenexperte vom Vergleichsdienst Comparis. Thomas J. Grichting ist Generalsekretär der Krankenkasse Groupe Mutuel mit über 1,3 Millionen Versicherten. Die beiden kamen am Donnerstagmittag ins Studio von 20 Minuten zum Live-Talk.

«Die Prämienschwankungen sind wegen politischer Eingriffe so gross»

Die Prämien sind das erste Mal seit 14 Jahren gesunken, doch die Gesundheitskosten steigen. Kommt jetzt der Prämienschock ein Jahr verspätet? «Wahrscheinlich nicht», sagt Comparis-Experte Felix Schneuwly. Die politischen Eingriffe in die Reserven der Krankenkasse hätten Tradition. Danach müssten die Krankenkassen wieder die Prämien erhöhen. Deshalb fordert er, dass die Politik «nicht dauernd die Spielregeln ändert».

«Wir müssen uns mehr um die Qualität kümmern»

Warum hat die Schweiz eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt? «Die Preise sind nicht für die Kostensteigerung verantwortlich. Wir konsumieren einfach mehr medizinische Leistungen», sagt Schneuwly. Statt Tarifkosmetik fordert er eine Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. «Wenn ich ins Restaurant gehe, interessiert mich auch nicht nur der Preis. Wir müssen uns mehr um die Qualität kümmern», so Schneuwly.

«Wir haben jedes Jahr 70’000 Betreibungen»

Maria fragt, was passiert, wenn sie die Prämien nicht mehr zahlen kann und nicht aufs Sozialamt will? Es gibt Kantone mit schwarzen Listen, aber Notfallmedizin muss es auch in diesen geben, sagt Schneuwly. Er rät, dringend beim Kanton zu fragen, ob sie Anspruch auf Prämienverbilligungen hat. «Fakt ist, dass die Zahl der Leute, die nicht zahlen können, zunimmt. Wir haben jedes Jahr um die 70’000 Betreibungen.»