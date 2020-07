Gablok

Du kannst dir jetzt ein Haus aus Riesen-Legosteinen bauen

Mit einem neuartiges Bausatz-Holzhaussystem lässt sich ein Haus fast so einfach bauen wie mit Legosteinen.

Der Belgier Gabriel Lakatos war in seiner Kindheit ein grosser Fan von Legosteinen. Diese Leidenschaft hat ihn anscheinend nie losgelassen, denn ein Vierteljahrhundert später entwickelte der Baufachmann ein einfaches und effizientes Bausatz-Holzhaussystem. Gablok heisst sein 2019 gegründetes Unternehmen, und Ziel von Lakatos ist es, ein Produkt anzubieten, das Spass macht und mit dem jedermann umgehen kann. Wer in der Lage ist, ein Möbelstück beispielsweise von Ikea zusammenzubauen, der kann gemäss dem Erfinder auch ein Gablok-Haus zusammenschrauben.

Das Konzept besteht im Wesentlichen aus isolierten Blöcken, einem geeigneten Bodensystem sowie isolierten Balken und Stürzen. Es sind insgesamt nur gerade acht Elemente, die benötigt werden, um das Holzhaus zu bauen. Und so gehts:

Jetzt aber nicht zu früh freuen: Bei uns in der Schweiz bleibt das Lego-Haus aber vorläufig ein Traum, denn Gablok bietet es erst in Belgien an.