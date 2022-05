«digitec Playground»: Du kannst gegen die besten «League of Legends»-Teams der Schweiz spielen

Am 14. Mai gibt es schon eine Proberunde. Es wird die Mobile-Version «Wild Rift» auf dem Smartphone gespielt. Melde dich hier an.

Der nächste «digitec Playground» steht an. In Volume 7 dreht sich alles um das MOBA «League of Legends».

«League of Legends» gehört zu den beliebtesten E-Sport-Spielen der Welt. Monatlich gamen Millionen von Spielern und Spielerinnen weltweit und versuchen, den Kern des gegnerischen Teams zu zerstören. Am «digitec Playground Vol. 7» treffen sich sowohl Profis als auch Amateure – mit dem Ziel, ins Finale zu kommen.



Schon am 14. Mai gibt es die Proberunde mit «League of Legends: Wild Rift». Die Mobile-Version für dein Smartphone ist der perfekte Einstieg in die Welt des MOBA. Die Matches sind um einiges kürzer und das Spielprinzip gleicht dem grossen Bruder am PC. Für den Samstag, 14. Mai, könnt ihr euch hier anmelden.