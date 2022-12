Nike Training Club: So wirst du beim Netflix-Schauen fit

Durch die Zusammenarbeit mit dem Nike Training Club möchte Netflix seine User und Userinnen zum Sport animieren, und stellt hierzu mehr als 30 Stunden an Home-Workouts zum Streamen online. Ab dem 30. Dezember werden 46 Episoden, die in fünf Programme unterteilt sind, in mehrsprachigen Versionen verfügbar sein. Es gibt auch Playlists, die die Workouts nach ihrer Länge (zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten) unterteilen. Weitere Folgen werden im Laufe des Jahres 2023 erscheinen.