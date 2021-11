Du kannst jetzt eine virtuelle Tour durch Drakes Villa in Toronto machen

Viele nimmt es Wunder, wie es in den Häusern von Prominenten aussieht: Wie pompös ist es eingerichtet, was für Zimmer gibt es und was machen unsere Lieblingsstars eigentlich da drin? Rapper Drake gibt dir jetzt die Möglichkeit, auf seiner Website eine virtuelle Tour durch sein Anwesen in Toronto zu machen. Das im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums seines Albums «Take Care».