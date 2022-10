Auf Airbnb kannst du das Schloss der Netflix-Serie «Die Kaiserin» buchen

Die rebellische Sisi verliebt sich in den jungen Kaiser Franz – die Liebesgeschichte gibt es auf Netflix zu sehen.

Fans der Serie dürfen sich nun doppelt freuen: Das prächtige Schloss Weissenstein in Bayern aus dem 18. Jahrhundert dient in der Netflix-Serie als Hauptresidenz des Paares – und kann nun zu Ehren des 185. Geburtstages von Kaiserin Elisabeth via Airbnb gebucht werden.