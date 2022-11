Airbnb: Du kannst jetzt DJ Khaleds Schuhschrank mieten

So nah warst du DJ Khaled noch nie: In Zusammenarbeit mit Airbnb vermietet der 47-jährige Musikproduzent seinen beeindruckenden Schuhschrank in Miami. Die Übernachtungen für jeweils zwei Gäste finden am 5. und 6. Dezember statt, buchen kann man das Angebot ab heute Dienstag um 19 Uhr. Die Übernachtung kostet gerade nur elf Dollar (10 Franken), eine Anspielung auf DJ Khaleds Schuhgrösse (Size 11 ist ungefähr Grösse 45).

Das Angebot richtet sich nicht nur an Fans des «GOD DID»-Interpreten, sondern auch an Sneakerheads: Immerhin schläft man im Schuhschrank zwischen Hunderten von beliebten und seltenen Sneaker-Modellen, zum Beispiel den Jordan 3 «Grateful» und den Jordan 8 «Oregon PEs».

Wer jetzt aber glaubt, in DJ Khaleds Haus zu übernachten, der irrt: Der Schuhschrank ist zwar mit DJ Khaleds echten Schuhen ausgestattet, es handelt sich aber um eine Nachbildung in einem «modernen Anwesen in Miami», so Airbnb im Kleingedruckten.

Auch wenn es ein Schuhschrank ist, wird für den Komfort der Gäste natürlich gesorgt.

Wer die Übernachtung im Schuhschrank gewinnt, bekommt ausserdem eine persönliche Willkommensnachricht von DJ Khaled, sowie Zugang zum Pool und der Terrasse des Anwesens in Miami. Ausserdem erhält jeder Gast ein signiertes Paar Air Jordan 5 aus DJ Khaleds «We The Best»-Kollektion, ein Abendessen in DJ Khaleds Restaurant, dem The Licking Miami Gardens, sowie eine private Shopping-Session im Sneaker-Store 305 Kicks. Falls die Gäste dort etwas kaufen, ist das allerdings nicht inbegriffen und muss selbst bezahlt werden.