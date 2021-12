Du kannst in der Höhle des Grinch übernachten!

Dr. Seuss Enterprises und die Ferienwohnung-Mietplattform Vacasa bieten für die kommende Weihnachtszeit eine ganz spezielle Unterkunft an: Zwischen dem 13. und dem 23. Dezember können Weihnachtsliebhaber und -hasser sowie Fans von «Der Grinch» in der Höhle des bekannten grünen Monsters übernachten.

Geschaffen wurde der Grinch von Dr. Seuss, sein Buch «Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat» wurde unter anderem mit Jim Carrey in der Hauptrolle verfilmt. Im Buch geht es um den Grinch, eine Kreatur mit grünem Fell, die in einer Berghöhle lebt. Durch schlechte Erfahrungen in seiner Kindheit, hasst der Grinch Weihnachten – und stiehlt deswegen die Geschenke der Bewohner von Whoville, der Stadt am Fusse des Berges.

Echte Höhle, kein Internet

Die Unterkunft ist eine echte Höhle im Bundesstaat Utah: Sie hat etwas mehr als 500 Quadratmeter Fläche und reihenweise Anspielungen auf das Buch und die Filme: Begrüsst werden die Gäste mit einem Schild, auf dem «Enjoy your stay, or don’t» («Geniesse deinen Aufenthalt, oder nicht») steht, im Kleiderschrank finden sich neben dem roten Morgenmantel auch Grinch-Schuhe.

Ein besonderes Highlight ist das Klavier (es kommt in der Cartoon-Version vor) und die vielen Details in der Küche. Beim Grinch gibt es nämlich nicht Roast Beef, sondern «Roast Beast». Auch in der Bibliothek gibt es viele Details, darunter Scherze über den einsiedlerischen Lebensstil des grünen Weihnachtshassers: So findet sich dort das Kochbuch «Chicken Soup For The Single’s Soul» (Hühnersuppe für die einsame Seele).

Besuch vom Grinch ist nicht zu erwarten

Keine Sorge, auch Weihnachtsfans dürfen in der Höhle übernachten. Einen Besuch vom Grinch müssen sie nicht fürchten: Laut dem Inserat auf Vacasa wird er nicht anwesend sein, genauso wenig wie sein Hund Max. Eine Nacht in der Grinch-Höhle kostet 19.57 Dollar – eine Hommage an das Jahr, in dem das Buch erstmals veröffentlicht wurde: 1957.