Villa Balbiano – Du kannst jetzt in der «House of Gucci»-Villa Ferien machen

Mode, Luxus, Drama – und ein Mord: Der Fashionfilm «House of Gucci» zieht nicht nur die Modewelt in seinen Bann. Die Story um das Modelabel Gucci, Patrizia Reggiani (gespielt von Lady Gaga) und den Mord an Gucci-Erbe Maurizio (Adam Driver) bekommt gute Kritiken. Besonders gelobt werden nicht nur die schauspielerischen Leistungen, sondern auch die Kostüme – und die Drehorte.