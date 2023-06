Du kannst jetzt in Walt Disneys Haus in Los Feliz wohnen

Es wurde für Walt Disney persönlich erbaut: ein Haus im märchenhaften Storybook-Stil im bei Promis beliebten Los Feliz , einem Stadtteil von Los Angeles. Der Architekt ist Frank Scott Cowhurst, ein langjähriger Freund und Mitarbeiter von Disney. Laut Überlieferungen wurde das Haus 1932 in nur drei Monaten gebaut. In diesem Zeitraum nahm Disneys Karriere gerade richtig Fahrt auf: Die ersten Mickey-Maus-Filme waren beliebt und in den kommenden Jahren würde er über 90 davon produzieren.

Führungen durch das Haus

Auch Walt Disneys Tochter Diane Marie wurde ein Jahr später dort geboren, die adoptierte Tochter Sharon Mae kam 1936 dazu. Der Trickfilmzeichner lebte mit seiner Familie bis 1950 in dem Anwesen und produzierte in dieser Zeit einige der kultigsten Disneyfilme mit Charakteren wie Schneewittchen, Pinocchio, Dumbo, Bambi und Aschenputtel.

Das 4400 Quadratmeter grosse Grundstück gehörte in den vergangenen zwölf Jahren dem kasachischen Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Timur Bekmambetov. Bekmambetov lebt hauptsächlich in Israel, hat aber grosses Interesse an der Restaurierung und dem Erhalt historischer Gebäude. So hat er in der Vergangenheit Führungen durch das Haus angeboten.