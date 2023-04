Feuerwehr Zug: Neues Rettungsboot braucht einen Namen 

Ein passender Name für das Boot fehlt jedoch noch, wie es in einem Instagram-Post der Feuerwehr heisst.

«Name gesucht…» ziert die Überschrift das Foto eines Rettungsbootes im Instagram-Post der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug. In einigen Wochen wird das neue Rettungsboot der Feuerwehr ausgeliefert und somit bald auf dem Zugersee in Betrieb genommen. Welcher Name bei der Schiffstaufe enthüllt werden soll, ist aber noch offen.

Feuerwehr hofft auf Ideen – und Freiwillige

Mit der Präsenz in den Sozialen Medien will die Feuerwehr Nähe zur Bevölkerung schaffen. «Die aktuellen Geschehnisse zeigen wir so der Öffentlichkeit. So wie zum Beispiel die Namenssuche», so Müller weiter. «Mit den Posts erreichen wir vielleicht Leute, die an unserer Arbeit interessiert sind und animieren sie gar dazu, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen».