KI: Zuger Unternehmen übersetzt Videos in 75 Sprachen

Vidby funktioniert ganz einfach: Du nimmst ein Video auf, in dem du mit deiner eigenen Muttersprache redest. Du lädst es auf Vidby hoch, bezahlst, nimmst ein paar Einstellungen vor – und am Ende sprichst du im Video Arabisch , Chinesisch oder irgendeine andere von 75 verfügbaren Sprachen.

«Unser Tool wird viel von Unternehmen oder E-Learning -Anbietern genutzt, die ihre Schulungen weltweit in verschiedenen Sprachen anbieten wollen», erklärt Co-Founder Eugen von Rubinberg (39). Er hat aber auch Kenntnis von anderen Benützern: «Etwa Botschafter, die Reden von anderen Staatspräsidenten in ihrer Sprache ansehen wollen. Oder von Promis und Influencern, die ein neues Publikum erreichen wollen. Es gibt sehr viele Anwendungsfelder.»

Selenski-Reden werden mit Vidby übersetzt

Das Zuger Unternehmen hat eine eigene künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Diese kann die Ausgangssprache erkennen, in einen Text umwandeln und automatisch übersetzen. In einem nächsten Schritt wird der Text wiederum in eine Sprachdatei mit täuschend echter Computerstimme umgewandelt und dem Video unterlegt. In wenigen Minuten spricht der Redner im Video eine andere Sprache. «So übersetzen wir zum Beispiel jede Rede vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in alle möglichen Sprachen», erklärt von Rubinberg.