Architektur-Preis in Favela: Du musst nicht reich sein, um das schönste Haus der Welt zu haben

Der Brasilianer Kdu Anjos ist stolz auf sein Häuschen – es steht zwar mitten in einer Favela, einem Armenviertel, in Belo Horizonte, einer Stadt 450 Kilometer nördlich von Rio der Janeiro, aber es ist so intelligent gestaltet, dass es vom renommierten Architekturportal «ArchDaily» zu einem der besten Häuser der Welt gekürt wurde.



Kdu nennt sein bescheidenes 66 Quadratmeter grosses Backsteinhaus «die Hütte». Besonders gefallen hat den Juroren und Jurorinnen die Verschmelzung einer architektonisch klaren Linie mit dem typischen Baustil der Favela. Es ist mit denselben einfachen Materialien gebaut worden wie alle anderen Häuser der Umgebung.