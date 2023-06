Rapper Bligg liebt familiäre Konzerte am Hiking Sounds

An 18 Eventtagen und neun verschiedenen Standorten findet das diesjährige Migros Hiking Sounds statt. 20 Minuten ist am Wandertag am Schwarzsee mitgelaufen.

Zwischen dem 3. Juni und dem 24. September findet das Migros Hiking Sounds an neun Standorten in der Schweiz statt.

Vor einer malerischen See- und Bergkulisse fand am Samstag am Schwarzsee FR das zweite Wanderwochenende im Rahmen des Migros Hiking Sounds 2023 statt. Ausgestattet mit einem Gymbag voller Proviant, einer kleinen Reiseapotheke und einer vitaminreichen Box mit Erdbeeren und Cherrytomaten ging es für die Teilnehmenden am Samstag an den Aufstieg zur Riggisalp.