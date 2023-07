Wenn du diese Ausrede benutzt, handelst du strategisch inkompetent

Hast du dich schon mal dumm gestellt, damit du bestimmte Aufgaben nicht übernehmen musst? Das nennt man weaponized incompetence, also strategische Inkompetenz. Meist geht es dabei um To-dos, wie die Spülmaschine ausräumen, das Regal aufhängen oder den Drucker im Büro einrichten. Der Satz, der während dieses Verhaltensmuster am häufigsten fällt: «Du kannst das aber viel besser als ich, magst du nicht übernehmen?»

Das kommt wieder auf die Ursache an. Wenn ich zu faul bin, um einen Task zu erledigen, dann wäre die Unterstellung der Absicht sicherlich passend. Wenn es sich jedoch um eine Angst oder Unsicherheit handelt, muss diese nicht immer im vollen Umfang bewusst sein. Es ist möglich, dass gewisse Dinge ursprünglich aus Angst vermieden wurden und es sich über die Jahre zu einem Selbstläufer entwickelt hat, à la «ich konnte das noch nie so gut» – so ist die ursprüngliche Angst dahinter vielleicht gar nicht mehr so bewusst oder spürbar.