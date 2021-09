Rassistisch und sexistisch : «Du verdammte Hure» – Tennis-Ass Stephens veröffentlicht Beleidigungen

Die US-Amerikanerin Sloane Stephens wird nach ihrer Niederlage gegen Angelique Kerber am US-Open in sozialen Netzwerken massiv rassistisch und sexistisch beleidigt.

Nach dem Spiel schrieb sie per Instagram-Story an ihre Fans.

Per Instagram wird ihr sogar der Tod gewünscht.

Nach ihrer Niederlage gegen Angelique Kerber (7:5, 2:6, 3:6) in der dritten Runde des US Open ist die US-Amerikanerin Sloane Stephens nach eigenen Angaben in sozialen Netzwerken massiv rassistisch und sexistisch beleidigt worden.