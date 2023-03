Besser schlafen: Iss diese Lebensmittel für guten Schlaf

Fernseher und Handy frühzeitig aus, Meditation und Lesen – eine gute Schlafhygiene kann zu erholsamer Nachtruhe beitragen. Entscheidend kann aber auch sein, was du isst oder trinkst. Und zwar muss es nicht immer die bekannte Honigmilch sein: Forschende haben herausgefunden, dass auch andere Nahrungsmittel für guten Schlaf sorgen können.

Melatonin für den Schlaf-Rhythmus

Entscheidend ist dabei das Hormon Melatonin. Das ist ein Botenstoff, der unseren Tag-Nacht-Rhythmus reguliert. Wenn es dunkel wird, steigt der Melatonin-Spiegel automatisch an. Und dabei kannst du deinen Körper unterstützen. Denn damit Melatonin überhaupt hergestellt werden kann, braucht es Tryptophan – eine essenzielle Aminosäure – sowie Vitamin B3, Magnesium und Vitamin B6. Folgende Lebensmittel können dir darum helfen, besser einzuschlafen und am Morgen erholter aufzuwachen.

Bananen

Bananen sind leicht verdaulich und dabei reich an Kalium, Magnesium und eben auch Tryptophan. Damit helfen sie den Muskeln, sich zu entspannen. Und dir dabei, gut zu schlafen. Eine gute Magnesiumquelle ist übrigens auch grünes Gemüse wie zum Beispiel Spinat, Mangold und Erbsen.

Bananen helfen den Muskeln, sich zu entspannen – und sorgen unter anderem so für besseren Schlaf.

Eier

Kirschen

Auch wenn man Kirschen nicht sofort mit gutem Schlaf in Verbindung bringt: Sie enthalten Melatonin – und können so deinen Körper und den Tag-Nacht-Rhythmus unterstützen. Falls gerade nicht Kirschen-Saison ist, kann Sauerkirschsaft eine gute Alternative sein.

Gut Kirschen essen: Das Steinobst enthält Melatonin und unterstützt so den Tag-Nacht-Rhythmus.

Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte

Komplexe Kohlehydrate, wie sie Vollkornprodukte enthalten, sind eine Magnesiumquelle. Zudem machen sie langanhaltend satt und lassen dich so gut schlafen. Hülsenfrüchte wie Linsen und Kichererbsen sind ebenfalls reich an Tryptophan und Vitamin B6 und so gute Schlafhelfer.