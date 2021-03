Kristian (18) aus Basel zeigt, was er kann.

Die Video-App Tiktok hat während der Pandemie massiv an Beliebtheit gewonnen. Hatte die App Mitte 2020 noch 800 Millionen User*innen, soll die Milliardengrenze nun bald erreicht werden. Tiktok ist speziell bei jüngeren Menschen beliebt: 41 Prozent der Nutzer sind zwischen 16 und 24 Jahren alt. Auf der App teilen sie Szenen aus ihrem Leben: eine Mischung aus Lifehacks, Comedy, Kommentaren und Tanzvideos.

Top Trending sind Lip-Sync Videos, auf denen User ihren Mund so bewegen, als würden sie einen Song singen. Und genau diese Videos wollen wir von euch sehen! Thema: Rap. Habt ihr einen Nachmittag (oder ein ganzes Wochenende) damit verbracht, den Songtext eures liebsten Rappers auswendig zu lernen? Könnt ihr jede Lippenbewegung imitieren – oder habt ihr sogar den Mut und die Stimme dafür, selbst zu rappen? So oder so: Wir wollen eure Skills sehen!