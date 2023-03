Carmen Geiss schiesst gegen Davina: «Wirst die schlimmste Mama der Welt»

In der letzten Folge der RTL-Realityshow «Die Geissens» ist zu sehen, wie ihre Schwester Shania mit dem Vierbeiner Gassi geht. Dabei warnt Davina die 18-Jährige: «Pass auf, dass Maddox nichts frisst.»

Nicht genug, tritt die 57-Jährige im Interview gegen ihre Tochter nach: «Die kommt mir im Moment vor wie so eine Helikoptermutter», meint Carmen.

Davina Geissen sorgt für Unmut in der Familie. Die 19-Jährige sei viel zu überfürsorglich mit dem Familienhund Maddox. So warnt sie etwa ihre Schwester Shania beim Gassigehen: «Pass auf, dass Maddox nichts frisst.»

In der neuesten Folge der RTL-Realityshow «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» steht ein Bootsausflug mit ihrem Boot «Donzy» an. Da darf auch Familienhund Maddox nicht fehlen. Doch zuvor muss der Vierbeiner sich erst mal erleichtern. Die Jüngste der Familie, Shania Geissen (18), übernimmt die Aufgabe und geht mit ihm am Pier Gassi, als plötzlich ihre Schwester Davina (19) ganz nervös wird. «Pass auf, dass Maddox nichts frisst», warnt sie ihre Schwester und bezieht sich dabei auf Giftköder.