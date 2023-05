Lotzwil: Berner Künstler macht mit Haushaltsgegenständen Kunst

Hier habe er mit Küchenrolle die Farben «gezogen». Bis zu sechs Stunden arbeite er am Stück an seinen Werken.

Ein Berner Künstler stellt mit Haushaltsgegenständen abstrakte Kunstwerke her.

Was haben ein Föhn, Metallketten, Stahlwolle, Haushaltsrolle und Wattestäbchen gemeinsam? Es sind alles Gegenstände, die sich normalerweise in einem Haushalt finden. Und Kunst lässt sich auch damit machen. Roland Keller (65), ein pensionierter Maler aus Lotzwil BE, macht es vor.