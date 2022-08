Kriminelle Banden: «Du wirst wahrscheinlich getötet» – Berner (27) muss Amazonas-Abenteuer beenden

Als ein Schnellboot mit bis an die Zähne bewaffneten jungen Männern an ihm vorbeifährt, hat er genug. Janick Jaussi (27) sucht Schutz in einem kleinem Dörfchen am Ufer des Amazonas.

Am 20. Mai startete Jaussi in Peru. Ziel: die Mündung des Amazonas in Macapá.

Als kurz nach dem Grenzübergang zu Brasilien ein Schnellboot mit bis an die Zähne bewaffneten jungen Männern an ihm vorbeifährt, hat er genug. Janick Jaussi (27) sucht Schutz in einem kleinem Dörfchen am Ufer des Amazonas. Dort erzählt ihm jemand, dass er erst vor drei Tagen ein Familienmitglied verloren hat. Der Mann sei nur ein wenig ausserhalb des Dorfes am Fischen gewesen und wurde dort von einer Bande Krimineller erschossen.