Ranking : Du wolltest doch schon immer wissen, wie sympathisch dein Kanton ist

26 Kantone umfasst die Schweiz. Doch in der Beliebtheitsskala gibt es gravierende Unterschiede. Wer schwingt oben aus, und wer ist das Schlusslicht? Hier erfährst du es.

Im vergangenen Juli wurden 1500 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz gefragt, wie sympathisch sie die Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Kantone finden. Das Maximum waren zehn Punkte. Wir zeigen dir hier auf, ob dein Kanton in der Spitzengruppe ist, im Mittelfeld herumdümpelt oder sich in der Beliebtheitsskala am unteren Ende orientiert. Die angegebene Punktezahl ist natürlich immer der Mittelwert. Zur Orientierungshilfe: Der Durchschnitt lag bei 6,5 Punkten. Willst du ganz genau wissen, was bei der Umfrage herausgekommen ist, findest du hier die detaillierte Auswertung von moneyland.ch.