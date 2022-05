Live im Hallenstadion: Dua Lipa lässt die 80’s wieder aufleben

21.42 Uhr: Noch mehr Rollschuhe. Zwei Tänzer rasen mit Tableaus und Fake-Getränken über die Bühne und unterhalten das Publikum mit Kunststücken. Dann der nächste 80s Film, diesmal in Cartoon-Format. Ein aufblasbarer Hummer hüpft plötzlich auf der Stage des Hallenstadions umher. Spotlight wieder auf Dua Lipa. Dieses Mal funkelt sie in einem weissen Glitzerbody und stimmt den Song «We’re Good» an. Der Hummer verschwindet und die Sängerin trällert was von «Good in Bed» – wer da wohl gemeint ist? Wir werden es nie erfahren. Es folgt ihr Duett «Fever» im Alleingang. Am Konzert in London wurde sie von ihrer Duett-Partnerin Angèle live begleitet. Mit «Boys Will Be Boys» schliesst sie den zweiten Akt des Konzertes ab, begleitet von einem Lichtermeer der Fans.