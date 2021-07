«Überrascht und entsetzt» - Dua Lipa reagiert auf DaBabys homophobe Äusserungen

In ihrem Musikvideo zu «Blow Your Mind (Mwah)» zeigt sie beispielsweise die Pride-Flagge und macht sich so als Verbündete der Community sichtbar.

Sängerin Dua Lipa ist entsetzt: Ihr Kollege DaBaby (29) hat sich am Rolling Loud Festival in Miami homophob geäussert.

Sängerin Dua Lipa (25) äussert sich in einer neuen Instagram-Story über die homophoben Aussagen von Musiker-Kollege DaBaby (29). Am 25. Juli, während seines Konzerts am Rolling Loud Festival, forderte der Rapper seine Fans auf, ihre Handy-Taschenlampen anzuschalten und die Mobiltelefone in die Luft zu halten. Alle Besucher und Besucherinnen des Festivals sollten mitmachen – mit ein paar Ausnahmen: «Wenn ihr kein HIV, AIDS, oder irgendwelche anderen sexuell übertragbaren Krankheiten habt, die euch innert ein, zwei Jahren umbringen werden, dann hebt euer Handy hoch», wies DaBaby die Crowd an.