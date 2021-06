Tickets fürs Hallenstadion gibts ab Freitag - Dua Lipa spielt im Mai 2022 ihren ersten Schweizer Headline-Gig

Schweig still, unser Popherz: Dua Lipa kommt in die Limmatstadt! Und zwar nächstes Jahr am 20. Mai.

Noch krass: 2020 war Dua Lipa die am viertmeisten auf Spotify gestreamte Künstlerin weltweit, die 25-Jährige hat drei Grammys und fünf Brit Awards zuhause stehen, im September tritt sie zweimal hintereinander in der 20’000 Fans fassenden O2 Arena in London auf – sie hat aber noch nie ein eigenes Konzert in der Schweiz gespielt (sondern «nur» 2016 am Zurich Openair und 2017 am Montreux Jazz Festival).