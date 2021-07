Rolle in Spionagethriller - Dua Lipa wird jetzt Schauspielerin

Sängerin Dua Lipa wird in dem Streifen von Produzent Matthew Vaughn (50) ihren ersten Ausflug in die Film-Branche machen. Doch nicht nur das: Die 25-Jährige soll zudem die Originalmusik zum Titeltrack beisteuern.

«Das wird das Spionage-Genre neu erfinden»

Das Drehbuch ist von Jason Fuchs (35), der bereits an den Skripten von «Ice Age: Continental Drift» oder «Wonder Woman» beteiligt war. «Das wird das Spionage-Gerne neu erfinden», so der Produzent weiter. Bereits im August sollen die Arbeiten an dem Film in Europa beginnen. «Wir freuen uns, dass wir unsere vierte und mit Abstand grösste Spielfilmproduktion seit Beginn der globalen Pandemie starten.»