Moon World Resorts: Dubai bekommt einen eigenen Mond

Dubai, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, plant etwas Grosses: Das kanadische Architekturbüro Moon World Resorts Inc. will dort ein mondförmiges Resort bauen. Das Bauwerk wird 224 Meter hoch und soll bereits in vier Jahren fertiggebaut sein. Günstig wird das aber nicht: Das Projekt wird unglaubliche fünf Milliarden Dollar kosten.