Kempinski Floating Palace - Dubai erhält ein schwimmendes Hotel

Mit der Yacht ins Restaurant

Ab 2023 soll das schwimmende von Kempinski geführte Luxushotel Gäste empfangen. Das Hotel wird vor dem be l iebten Strandabschnitt der Jumeirah Beach Road schwimmen. Das Hauptgebäude, mit einer Glas-Pyramide in seiner Mitte, bietet Gourmet-Restaurants, Bars, einen Spa, Pools, Boutiquen – schlicht jeglichen Luxus eines 5-Sterne Hotels. Wer gleich mit seiner Yacht ins Restaurant möchte, kann das. Denn in der Mitte des Gebäudes können selbst grössere Yachten ein- und ausfahren.

Schwimmende Oasen für Superreiche

Hinter dem Projekt steht das Unternehmen Sea Gate Shipyard aus d en Emiraten, d as gegründet wurde , um Pionierarbeit beim Bau schwimmender Anlagen in der Region zu leisten . Als Hotelbetreiberin holte man mit Kempinski Hotels die älteste Luxushotelgruppe Europas an Bord, die bereits in 34 Ländern 79 5 -Sterne-Hotels und Residenzen führt.