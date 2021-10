Steigende Meeresspiegel – Dubai, New York, Split – das stellen 1,5 und 3 Grad mehr mit unseren Städten an

Sie bilden auch ab, was passiert, wenn das Ziel nicht erreicht wird.

Was ein solcher Anstieg für Metropolen wie Kopenhagen, St. Petersburg und London bedeutet, zeigen neue Visualisierungen.

Selbst wenn die Menschheit ihr 1,5-Grad-Ziel im Kampf gegen die Erderwärmung erreichen sollte, wird der Meeresspiegel einer Studie zufolge über die Jahrhunderte hinweg weiter ansteigen. Asien werde es am härtesten treffen, warnten Forscherinnen und Forscher in einer im Fachjournal «Environmental Research Letters» veröffentlichten Studie. Dort liegen neun der zehn am stärksten von Überschwemmungen bedrohten Küsten-Metropolen.