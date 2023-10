New Yorker Studentin zu einem Jahr Haft in Dubai verurteilt

Ihr Umstieg in Dubai entwickelte sich zum Albtraum: Weil Elizabeth eine saudische Zollbeamtin am Arm berührte, wird sie seit Juli in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgehalten.

1 / 3 Elizabeth Polanco De Los Santos (21) wollte eigentlich nur zurück nach New York fliegen – nun wird sie seit Monaten in Dubai festgehalten. Detained in Dubai Am Flughafen in Dubai bat Elizabeth eine Zollbeamtin um Hilfe und tippte ihr dafür auf die Schulter. Die Beamtin behauptete später, sie sei von ihr angegriffen worden. IMAGO/ingimage Nun wurde Elizabeth zu einer Geldstrafe verurteilt und muss im schlimmsten Fall bis zu einem Jahr in Haft bleiben. Detained in Dubai

Darum gehts Eine Kunststudentin aus New York wurde am Flughafen in Dubai bei der Sicherheitskontrolle zur Seite genommen, weil sie eine medizinische Metallschiene trug.

Als sie Hilfe beim Wiederanziehen der Schiene benötigte, tippte sie einer Zollbeamtin an die Schulter.

Diese sollte hinterher behaupten, Elizabeth habe sie angegriffen. Nun kann die 21-Jährige nicht mehr ausreisen.

Dieser Fall macht fassungslos: Eine Kunststudentin aus New York wurde in Dubai zu einem Jahr Haft verurteilt, nachdem sie bei einer Leibesvisitation einem Flughafensicherheitsbeamten auf den Arm getippt hatte. Elizabeth Polanco De Los Santos, 21, die das Lehman College in Big Apple besucht, war mit einer Freundin auf dem Weg von Istanbul nach New York, als sie während eines zehnstündigen Stopovers am Dubai International Airport am 14. Juli festgehalten wurden.

Aber was sie für einen kurzen Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hielt, verwandelte sich in einen monatelangen Albtraum, nachdem die Flughafensicherheit auf eine Schiene aufmerksam wurde, die De Los Santos mit eingearbeiteten Drähten trug. Sie erklärte den Flughafenbeamten, dass sie kürzlich operiert worden war und verpflichtet war, die chirurgische Schiene rund um die Uhr zu tragen. Sie wurde in einen separaten Raum gebracht und angewiesen, die Schiene abzulegen. Schliesslich wurde ihr erlaubt, weiterzureisen, aber da sie die Schiene nicht selbst wieder anlegen konnte, berührte sie «sanft» den Arm einer der weiblichen Zollbeamtinnen, um sie um Hilfe zu bitten – doch das sollte sich als fataler Fehler erweisen.

Zollbeamtin: «Sie hat mich angegriffen und beleidigt»

Denn die weiblichen Beamten beschuldigten De Los Santos, sie angegriffen und beleidigt zu haben. Daraufhin wurde ihr die Ausreise untersagt, sie wurde zu einer Geldstrafe von 10’000 Dirham (umgerechnet circa 2500 Franken) und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Richter hatten De Los Santos angewiesen, die Strafe am 24. August zu zahlen, aber anstatt weiterreisen zu dürfen, legten die Zollbeamten Berufung gegen das Urteil ein.

Bevor De Los Santos von ihrem Urteil erfuhr, war sie gezwungen, sich weiterhin in den VAE aufzuhalten – natürlich auf eigene Kosten. Seit Mitte Juli zog sie von einem Hotel zum anderen und wartete auf ihre Gerichtsverhandlung, bevor sie von ihrem Urteil erfuhr. Es ist unklar, wo sie derzeit festgehalten wird, aber laut Radha Stirling, CEO der gemeinnützigen Organisation «Detained in Dubai», könnte De Los Santos im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis festgehalten werden. «Detained in Dubai» setzt sich für die Freilassung der jungen Frau ein.

Eine blosse Anschuldigung reicht, um ins Gefängnis zu kommen

«Elizabeth wurde gedemütigt, gequält und erniedrigt, als sie das internationale Drehkreuz von Istanbul nach New York passierte, aber der Albtraum ist nicht zu Ende», sagte sie gegenüber der «DailyMail». «Selbst, wenn sie morgen abgeschoben werden darf, wird sie bis dahin im Gefängnis bleiben und nicht wissen, ob es weitere Verzögerungen geben wird oder ob sie tatsächlich die gesamte Strafe absitzen muss – das ist eine extreme Situation für eine 21-Jährige.»

Stirling sagte, eine «blosse Anschuldigung» reiche aus, um eine Verurteilung zu erreichen, unabhängig davon, ob Beweise für Fehlverhalten vorliegen oder nicht. Zur Zeit ihrer Festnahme sagte De Los Santos: «Wir dachten, es wäre eine modernere und futuristischere Stadt, aber wir lagen völlig falsch». Mittlerweile haben sich auch US-amerikanische Politiker eingeschaltet. Gegenüber der Daily Mail sagte das Büro des Abgeordneten Ritchie Torres am Montag: «Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um mit den amerikanischen Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Elizabeth sicher nach Hause zurückkehren kann.» De Los Santos’ nächster Gerichtstermin ist der 24. Oktober.

Warst du schon mal in Dubai? Ja, schon mehrfach. Ja, einmal. Nein, und ich will auch wirklich nicht hin. Ich verreise generell nicht.