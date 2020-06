2 Wochen Wartefrist wegen hoher Nachfrage

Dubler verkauft nur noch eine Schachtel «Mohrenköpfe» pro Kunde

Nach dem Migros-Aus für Robert Dubler läuft sein Geschäft besser als je: Da so viele Kunden nun bei ihm direkt «Mohrenköpfe» kaufen wollen, kommt er mit der Produktion kaum mehr nach.

Zwei Wochen Wartezeit für eine Schachtel Dubler-Mohrenköpfe. Das gilt nun für Kunden, die bei Dubler in Waltenschwil AG «Mohrenköpfe» kaufen wollen. Grund: Das Geschäft von Robert Dubler wird überrannt, mit der Produktion kommt man nicht mehr nach. So sehr ist die Beliebtheit der Dubler-Mohrenköpfe seit dem Migros-Rausschmiss gestiegen.

Um der hohen Nachfrage nachzukommen, leisten der 73-jährige Dubler und seine Angestellten nun Sonderschichten, wie die « Aargauer Zeitung » schreibt. «Ich kann gar nicht so viele Mohrenköpfe produzieren, wie die Leute wollen», sagt Robert Dubler. Er sei momentan mit 5000 Kartons im Verzug.

«Bitte nächste Woche!»

«Die Leute reissen mir die Mohrenköpfe nur so aus der Hand», sagt Dubler. So müsse man zurzeit bis zu zwei Wochen auf frische Mohrenköpfe warten. Auf der Website der Firma warnt der Fabrik-Chef seine Kunden vor dem Engpass: «Situation am Schalter ausser Kontrolle! 1 Karton pro Person. Bitte nächste Woche!»