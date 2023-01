Dübendorfer verärgert: «Das ist ein Armutszeugnis für eine solche Stadt»

Dübendorf will Strom sparen. Aus diesem Grund blieb die Stadtverwaltung für die Einwohnerinnen und Einwohner geschlossen. Im Gebäude brannten jedoch die Lichter.

Die Türen der Dübendorfer Stadtverwaltung bleiben in der ersten Januarwoche geschlossen. Ein Zettel an der Tür klärt die Bevölkerung auf. Der Grund für die Schliessung sind Stromsparmassnahmen. Was viele stört: Das Licht im Gebäude brennt noch.

Darum gehts Die Türen zur Dübendorfer Stadtverwaltung bleiben in der ersten Januarwoche geschlossen.

Die Mitarbeitenden bleiben im Homeoffice, um Strom zu sparen.

Die Massnahme sorgt bei den Einwohnerinnen und Einwohnern für rote Köpfe.

In Dübendorf ZH sorgt die Stadtverwaltung für Stirnrunzeln. Die Dübendorferinnen und Dübendorfer können in der ersten Januarwoche nicht ins Stadthaus, die Türen bleiben verschlossen. Die Mitarbeitenden der Verwaltung befinden sich noch bis zum 6. Januar im Homeoffice. Als Grund gibt die Stadt Stromsparmassnahmen an.

Wie ZüriToday berichtet, sei die Stimmung vor Ort am Gefrierpunkt angelangt. Ein Mann brachte wohl auf den Punkt, was viele von der Stadtverwaltung dachten: «Ich finde es ein Armutszeugnis, ein komplettes Armutszeugnis einer Stadt mit so vielen Einwohnern.» Auch das Argument des Stromsparens wurde von der Bevölkerung nur bedingt akzeptiert: «Man hätte sich auch die Weihnachtsbeleuchtung sparen können. Man kann es anders machen, aber nicht so», sagte eine Frau gegenüber ZüriToday.

Der Stadtpräsident versucht, die verschlossenen Türen zu erklären

Ein anderes Detail macht viele Dübendorferinnen und Dübendorfer noch wütender – das Licht in der Stadtverwaltung brennt. Ein Widerspruch zum Stromsparargument. Eine Einwohnerin nannte es simpel «einen Witz».

Laut Stadtpräsident André Ingold steht der Entscheid seit Oktober fest und die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sind frühzeitig informiert worden. Ob sie den Entscheid heute wieder so treffen würden, kann der Politiker nicht sagen. Es sei vieles nicht so eingetroffen, wie es vermutet worden sei. Auf das brennende Licht angesprochen vermutet Ingold, dass ein Fehler in der Technik unterlaufen sein könnte.