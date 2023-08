Dübendorf ZH: Möbelhändler «Pfister» eröffnet nach Komplettumbau neuen Flagshipstore

«Pfister»: Neuer Flagshipstore in Dübendorf ZH.

Nach der Neugestaltung der Möbel Pfister Filiale in Dübendorf ZH eröffnet das Möbelgeschäft am 22. August den neuen Flagshipstore. Wie der Möbelhändler in einer Mitteilung schreibt, biete das Möbelhaus auf einer Fläche von 16’000 Quadratmetern eine breite Sortimentspalette und setze auf Shop-in-Shop-Konzepte.