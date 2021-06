Barbora Krejcikova : Duell der Unbekannten – Tschechin gewinnt das French Open in Paris

Barbora Krejcikova gewinnt den Final gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:1, 2:6, 6:4. Für beide Spielerinnen war es der erste Grand-Slam-Final.

Die Tschechin Barbora Krejcikova hat das French Open in Paris gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich am Samstag im Überraschungsfinal gegen die leicht favorisierte Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:1, 2:6, 6:4 durch und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Für beide Spielerinnen war es das erste Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Krejcikova verwandelte nach 1:58 Stunden ihren vierten Matchball.

Am Sonntag hat Krejcikova im Stade Roland Garros sogar noch die Chance auf einen weiteren Titel. Dann steht sie mit ihrer Landsfrau Katerina Siniakova im Doppel-Final. Bei den Herren stehen sich der Serbe Novak Djokovic und der Grieche Stefanos Tsitsipas im Endspiel gegenüber.

Tränen wegen Trainerin

«Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich hier einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt habe», sagte Krejcikova nach der Partie. Danach wurde es emotional, als Krejcikova an ihre vor rund drei Jahren gestorbene Trainerin Jana Novotna dachte. «Ich hoffe, sie schaut mir jetzt zu und ist glücklich», sagte die Tschechin.

Krejcikova erwischte auf dem Court Philippe-Chatrier einen perfekten Start. Zwar gab die Tschechin ihr erstes Aufschlagspiel ab, die Aussenseiterin schaffte aber sofort das Re-Break und war danach erst einmal nicht mehr zu stoppen. Während Pawljutschenkowa im bislang grössten Spiel ihrer Karriere anfangs gehemmt wirkte, spielte Krejcikova völlig unbekümmert auf. Die Tschechin hatte im Vorfeld des French Open bereits das Turnier in Strassburg gewonnen und strotzte nach insgesamt elf Siegen in Serie vor Selbstvertrauen. Nach sechs Spielen in Serie holte sie sich den ersten Satz 6:1.