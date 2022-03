Abfahrt Weltcupfinal - Kriechmayr verdrängt Odermatt von der Spitze – holt Feuz die kleine Kristallkugel?

Der nächste Schweizer startet mit Marco Odermatt. Im Kampf um den Gesamtweltcup kann er das Rennen eigentlich ganz ruhig angehen. Oder macht er vielleicht Feuz einen kleinen Strich durch die Rechnung? Odermatt liegt bei der zweiten Zwischenzeit in Führung und ist auch in der Folge ganz gut dabei! Fährt er etwas sogar zwischen Feuz und Kilde? Odermatt baut wieder aus und wie! Fünf Zehntel macht er gut. Zwei Zehntel ist er schneller – Odermatt geht in Führung!