4-Satz-Pleite gegen Moutet: Duell mit Nadal verpasst – Wawrinka scheitert in Paris in der ersten Runde

Stan Wawrinka scheidet am French Open in der ersten Runde aus.

Die Tennis-Fans hatten sich bei der Auslosung bereits auf einen echten Leckerbissen gefreut. Hätte Stan Wawrinka sein Startspiel gewonnen, wäre es in der zweiten Runde zum Hammer-Duell gegen Rafael Nadal gekommen. Daraus wird aber nichts, da der Westschweizer in Paris in der ersten Runde am Franzosen Corentin Moutet scheitert.