Basel: Im Gundeli wurden Billetautomaten besprayt – Vandalen fordern für Klima gratis öv

Am Freitagmorgen war die BVB bereits dabei, die schwarze Farbe von den Automaten zu entfernen. Beispielsweise beim Automaten bei der Haltestelle «Zwinglihaus».

Am Donnerstag wurden mehrere Billettautomaten der Basler Verkehrs-Betriebe mit schwarzer Farbe besprüht. Dazu wurde ein Bekennerschreiben angeklebt.

«Viel dümmer geht es nicht mehr», schrieb am Donnerstag ein User in die Facebook-Gruppe «Gundeli» mit einem Bild eines zerstörten Billettautomaten. Im Gundeldingerquartier in Basel wurden mehrere Automaten der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) mit schwarzer Farbe zugesprayt, sodass sie nicht mehr genutzt werden können.