Pratteln BL: Dümmste Flucht macht Dieb zum Gespött 

Hier sprang der Mann vom Flachdach. Direkt vor den Polizeiposten in Pratteln BL.

In Pratteln entriss ein 46-Jähriger einer Frau im Coop in Pratteln BL die Handtasche. Mit den mehreren Hundert Franken Beute machte er sich davon. Für seine Flucht wählte er, aus Sicht des Diebes, die wohl blödeste Route, die sich ihm in diesem Moment bot.