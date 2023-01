Schweiz: «Dünner wärst du viel hübscher» – F. (29) wuchs mit einer Mandelmutter auf

Als sich F.s Körper in ihrer Jugend veränderte, begann ihre Mutter ihre Figur und ihre Essgewohnheiten zu kommentieren und zu beeinflussen. (Symbolbild)

Die 29-jährige F.* ist mit einer sogenannten Mandelmutter aufgewachsen. « Meine Mutter ist eine schlanke und sportliche Frau . Sie achtet sehr darauf, was sie isst, trinkt sehr viel Wasser und schöpft sich nie ein zweites Mal», erzählt die Zürcherin. Sie selbst sei als Kind stets schlank gewesen: «Mit zirka 15 Jahren veränderte sich mein Körper ein wenig und mein Bauch war fortan nicht mehr gleich flach wie zuvor.» Damit, so die Zürcherin, haben die Kommentare der Mutter begonnen.

«Sprüche wie: ‹Isst du das jetzt auch noch› oder ‹Achte darauf, was du isst›, waren an der Tagesordnung.» Es sei soweit gegangen, dass die Mutter den Vorratsschrank abschloss, sodass F. nicht mehr an die Snacks gelangen konnte. Das Verhalten der Mutter und die etlichen Kommentare hätten sie als Jugendliche sehr gekränkt: «Einmal sagte sie zu mir: ‹Wenn du dünner wärst, wärst du viel hübscher.› Dieser Satz verfolgt mich bis heute.»