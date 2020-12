Mit Beginn des neuen Jahres treten in der Schweiz auch neue Verkehrsregeln in Kraft. So dürfen beispielsweise Velofahrer an roten Ampeln rechts abbiegen. Aber Achtung, dies gilt nicht für alle Rotlichter. Ein schwarz-gelbes Schild kennzeichnet Ampeln, die von der neuen Regelung betroffen sind. Bei allen anderen drohen den Velofahrern Bussen. In der Stadt Bern, die «Velohauptstadt» der Schweiz werden will, wird die neue Regelung eher langsam umgesetzt. Wie die Zeitung «Bund» berichtet, ist die Umsetzung erst ab Februar geplant. In einem ersten Schritt sollen hier 80 Abzweigungen für Velofahrer zum Rechtsabbiegen beschildert werden. Gemäss der Stadt sind das solche, wo «absolut keine Sicherheitsbedenken vorhanden sind». Sollte sich das System bewähren, sollen weitere 80 dazukommen.