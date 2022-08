Der Stadtrat soll prüfen, ob Gastrobetriebe ihre WCs gratis und ohne Konsumation für alle zugänglich machen können. Gastronom Michel Péclard will seine Toiletten geschlossen halten.

Grünen-Forderung : Dürfen bald alle kostenlos in Zürcher Restaurants auf die Toilette?

1 / 6 In der Stadt Zürich gibt es derzeit 111 öffentliche Toiletten. Bei 80 davon muss man für die Benützung einen Franken bezahlen. 20min/Anna Bila Grünen-Gemeinderätin Anna-Béatrice Schmaltz hat im Gemeinderat ein Postulat eingereicht, wobei geprüft werden soll, ob in einem Pilotprojekt Gastrobetriebe ihre WCs öffentlich zugänglich machen können. Privat «Zugang zu einer Toilette ist ein Grundbedürfnis. Dafür braucht es genügend öffentlich zugängliche und kostenlose WC-Angebote», sagt Schmaltz gegenüber 20 Minuten. 20min/Anna Bila

Darum gehts Ein Postulat fordert, dass der Stadtrat prüft, ob Toiletten in Restaurants öffentlich zugänglich gemacht werden können.

Laut Gastronom Michel Péclard wäre das mit sehr hohen Kosten verbunden.

Ähnliche Projekte gibt es bereits in verschiedenen Kantonen, wie zum Beispiel die «Nette Toilette» in Bern.

In Zürich unterwegs und die Blase drückt. Dieses Gefühl kennen viele. Was wäre, wenn man einfach ins nächste Restaurant oder ins nächste Geschäft gehen und dort die Toilette benutzen könnte? Mit dieser Frage soll sich der Zürcher Stadtrat beschäftigen.

Grünen-Gemeinderätin Anna-Béatrice Schmaltz und -Gemeinderat Urs Riklin haben dazu ein Postulat im Gemeinderat eingereicht. Sie fordern, dass ein Pilotprojekt geprüft wird, bei welchem Toiletten in Gastronomiebetrieben und Geschäften kostenlos und ohne Konsumationspflicht genutzt werden können. Es soll als zusätzliches Angebot zu den bestehenden Züri-WCs fungieren.

«Zugang zu einer Toilette ist ein Grundbedürfnis. Dafür braucht es genügend öffentlich zugängliche und kostenlose WC-Angebote», sagt Schmaltz gegenüber 20 Minuten. In bestimmten Teilen der Stadt sei das aktuell nicht gegeben. Verschiedene Menschen hätten verschiedene Bedürfnisse, wenn es um Toiletten gehe. «Es gibt Leute, die lieber in einem Gastrobetrieb ihr Geschäft verrichten als auf einem Züri-WC. Zudem gibt es in den öffentlichen Toiletten oftmals keinen Wickeltisch.» Aus diesen Gründen wäre der Ausbau der Angebote für Zürich eine Bereicherung, so Schmaltz.

«Nicht unser Auftrag»

Der Zürcher Gastronom Michel Péclard würde seine Betriebe für ein solches Vorhaben nicht öffnen wollen. «Es ist nicht unser Auftrag, WCs der Öffentlichkeit bereitzustellen.» Schon jetzt sei die Toiletten-Thematik in den Restaurants ein Problem. «Wie sich die Leute teilweise in den WCs verhalten, ist unverständlich. Sie beschädigen sie, hinterlassen sie schmutzig und klauen reihenweise Inventar.»

Aus diesem Grund seien die Kosten für die Reinigung sehr hoch. «Die morgendliche Grundreinigung der Toilette bei der Pumpstation kostet mich monatlich rund 3000 Franken.» Wenn die WCs öffentlich zugänglich wären, befürchtet Péclard, dass diese stark ansteigen und sich das Problem weiter verschärfen würde.

Suchst du ein WC in der Stadt Zürich? 111 öffentliche Toiletten-Anlagen und 1,8 Millionen Nutzungen pro Jahr: Auf dieser interaktiven Karte findest du ein WC in deiner Nähe. Die Anlagen sind über die ganze Stadt verteilt. Neben 107 unbedienten gibt es im Stadtgebiet vier bediente Anlagen. 80 davon kosten einen Franken. Gratis aufs WC kannst du zum Beispiel an diesen Orten:

– Sechseläutenplatz: im Pavillon-Restaurant auf dem Theaterplatz

– Bürkliplatz: beim Kiosk

– Landiwiese: unter der Fussgängerbrücke

– Platzspitz: im Park, Seite Limmat

– Josefwiese: beim Bahnviadukt

– Rentenwiese: beim General-Guisan Quai

1,8 Millionen Züri-WC-Nutzungen pro Jahr

In der Stadt Zürich gibt es gemäss Angaben des Umwelt- und Gesundheitsschutzes 111 feste öffentliche WC-Anlagen. Dazu kommen 20 temporäre saisonale mobile Toiletten. Laut Projektleiterin Tabea Geiser ändern sich die Bedürfnisse an öffentlichen Toiletten laufend. «Beispielsweise, weil Orte neu sehr belebt sind aufgrund von städtebaulichen Massnahmen.» Punktuell würden in diesen Fällen öffentliche Toiletten verstärkt nachgefragt.

Zudem gebe es starke saisonale Nutzungsschwankungen, insbesondere im Gebiet des Seebeckens oder auch entlang der Limmat. «Insgesamt gibt es etwa 1,8 Millionen Züri-WC-Nutzungen pro Jahr, die sehr ungleichmässig auf die einzelnen Anlagen verteilt sind. Dies reicht von täglich 1000 Nutzungen pro Anlage bis zu wenigen einzelnen Nutzungen pro Tag.»

Auf den Hinweis im Postulat, dass es ausserhalb der Innenstadt mehr öffentliche Toiletten braucht, erwidert Geiser, dass ein sehr grosses Kundensegment Touristen sind, die sich vor allem in der Innenstadt aufhalten. «In neu entwickelten und erschlossenen Gebieten werden aber neue Züri-WC-Standorte eingeplant.» Dabei müsse aber die Wirtschaftlichkeit beachtet werden. «Wenn es in einem Gebiet ausserhalb der Innenstadt nur wenige potenzielle Nutzungen gibt, wie in einem normalen reinen Wohngebiet, lohnt sich eine öffentliche WC-Anlage nicht.»

Nette Toilette Zürich wäre nicht die erste Stadt, die ein solches Projekt lanciert. In Bern wurde beispielsweise ab 2016 das Pilotprojekt «Nette Toilette» getestet und 2018 definitiv eingeführt. Seither gibt es in der Stadt Bern zwölf Toiletten in Restaurants und Bars, die zusätzlich zu den öffentlichen Toilettenanlagen gratis zugänglich sind. Laut dem Berner Gemeinderat waren die Rückmeldungen der Betriebe nach der Testphase «sehr positiv». Die teilnehmenden Gastrobetriebe werden mit einem jährlichen Pauschalbetrag von 1000 Franken entschädigt.

Hast du auch schon ein Züri-WC benutzt? Ja, ich benutze sie regelmässig. Selten, aber ich war auch schon auf einem Züri-WC. Das würde ich nie machen. Ich weiss es nicht.