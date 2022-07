Rekordtemperaturen: «Dürfen bei dieser Mega-Hitze nicht mal unsere Hosen hochkrempeln»

Die Hitze macht den Arbeitenden zu schaffen. «Meine Arbeitskollegen und ich arbeiten meistens von sieben Uhr morgens bis um halb fünf Uhr abends in der prallen Sonne», erzählt ein 33-jähriger SBB-Gleisarbeiter gegenüber 20 Minuten. Für ihn besonders schlimm: «Wir dürfen nur in langen Hosen arbeiten und müssen ständig einen Helm tragen. Wenn wir die Hosen hochkrempeln wollen, gibt es Ärger.» Zudem seien keine Schattenplätze vorhanden und in den Containern gebe es keine Klimaanlage. «So können wir uns nicht mal am Mittag abkühlen», sagt der Mann.