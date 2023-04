Alkohol vor den Kindern – dürfen Eltern trinken?

In der Schweiz wachsen gemäss Schätzungen 100’000 Kinder bei suchtkranken Eltern auf.

Konsumieren Eltern übermässig viel Alkohol, kann das für die Zukunft ihrer Kinder fatale Folgen haben. Schätzungsweise 100’000 Kinder wachsen in der Schweiz in einem Elternhaus auf, das von Alkohol oder anderen Substanzen schwer belastet ist, sagt Markus Meury von Sucht Schweiz gegenüber 20 Minuten.

Doch nicht alle Eltern, die gerne mal ein Glas zu viel trinken oder ab und zu am Wochenende feiern gehen , sind gleich schlechte Eltern und alkoholabhängig. Wo verläuft die Grenze? Ist es okay und verantwortungsbewusst, berauscht auf sein Kind aufzupassen?

«Alkoholkonsum zum Essen ist kein Problem»

Nadine Chaignat ist Gründerin und Inhaberin der Plattform «Mamas Unplugged». Damit will sie Erkenntnisse und Einsichten des Mutterseins teilen. «Regelmässiger und übermässiger Alkoholkonsum soll nicht bagatellisiert werden», sagt Chaignat. Als Eltern sei es ihr und ihrem Team wichtig, einen bewussten und authentischen Umgang mit Alkohol vorzuleben. «Alkoholkonsum zu einem Essen oder Apéro in Anwesenheit der Kinder finden wir kein Problem», sagt sie. Sie würden aber nicht wollen, dass Kinder sie in betrunkenem Zustand erleben würden.