Verwirrende Angaben - Dürfen Firmen ab Montag die 2G-Regel freiwillig einführen?

Darum gehts Clubs und andere Veranstalter können den Zugang freiwillig nur für Geimpfte und Genesene beschränken.

Aussagen von Bundesrat Alain Berset suggerieren allerdings, dass alle Firmen in der Schweiz 2G einführen können.

Auch das Merkblatt vom Bund zu den neuen Regeln sorgt für Verwirrung.

Das Bundesamt für Gesundheit sagt nun, was Sache ist.

Ausweitung der Zertifikatspflicht, Beschränkung auf 2G im Club, kürzere Testgültigkeit – am Montag treten die neuen Corona-Massnahmen in Kraft, die der Bundesrat vergangenen Freitag beschlossen hat. Doch nicht alle neuen Regeln sind klar. Vor allem jene, die am Arbeitsplatz gelten sollen, sorgen für Verwirrung.

Unklar ist nämlich, ob gemäss der neuen Covid-19-Verordnung neben Clubs, Bars und Restaurants nun auch Firmen 2G freiwillig ab Montag einführen können. Dass das so sein könnte, legen zumindest Aussagen von Alain Berset nahe. So sagte der Gesundheitsminister am vergangenen Freitag an der Pressekonferenz, dass 2G nicht nur für Kultur und Nachtleben eine Option ist. Auf die Frage eines Journalisten antwortete Berset: «Wenn eine Unternehmung oder ein Betrieb 2G einführen will – ist es wirklich die Sache des Staats, das in dieser Situation zu verbieten?»

BAG stellt klar

Zudem steht im Merkblatt zu den neuen Regeln (siehe Bild unten) zum Punkt «Beschränkung auf 2G möglich»: «Betriebe und Veranstalter mit Zertifikatspflicht können Zutritt auf Geimpfte und Genesene beschränken». Was gilt nun also für Firmen? Zählen diese zu «Betrieben»? Und was ist mit «Unternehmungen», von denen Berset sprach? Können Arbeitgeber also am Montag freiwillig nur noch Geimpften und Genesenen den Zutritt zum Arbeitsplatz erlauben?

Diese Corona-Massnahmen gelten ab dem 6. Dezember. BAG

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) stellt nun aber klar, dass mit dem Begriff «Betriebe» auf dem Merkblatt nicht die Firmen gemeint sind. Ein Sprecher verweist auf den entsprechenden Abschnitt in der neuen Verordnung. Dort steht, dass der Zugang für «öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport» auf Personen mit einem Zertifikat beschränkt werden muss. Bei diesen Betrieben könne der Zugang für Personen ab 16 Jahren auf Personen mit einem Impf-oder Genesungszertifikat beschränkt werden, heisst es weiter.

Das gilt grundsätzlich am Arbeitsplatz Maskenpflicht Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) gilt eine generelle Maskentragpflicht für alle Mitarbeitenden in Innenräumen, in denen sich mehr als eine Person aufhält. Das gilt unabhängig davon, ob sie über ein Zertifikat verfügen oder nicht. Ausnahmen gibt es für Situationen, in denen aus Sicherheitsgründen oder aufgrund der Art der Tätigkeit keine Maske getragen werden kann. Auf Anfrage teilt das BAG mit: «Eine Maske ist am Arbeitsplatz in Innenräumen ab dem 6. Dezember wieder zwingendes Recht und gilt damit auch bei 3G oder 2G.»

Wie der BAG-Sprecher sagt, gebe es keine Widersprüche – auch nicht zu den Aussagen von Bundesrat Berset. Denn grundsätzlich können Unternehmen tatsächlich 2G oder gar 1G einführen. «Arbeitgeber müssen aber die Einführung einer solchen Regel auf der Basis des Arbeitsgesetzes begründen», so der Sprecher. Weder das Epidemiengesetz noch die Covid-19-Verordnung erlaube den Firmen einen solchen Schritt.

«Im Einzelfall ist 2G sinnvoll»

Laut Rudolf Minsch, Chefökonom Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse, kann es auch für Unternehmen «im Einzelfall zweckmässig sein, eine solche 2G-Regelung einzuführen, wie das Beispiel der Swiss zeigt». Die Swiss hat für Anfang Dezember eine Impfpflicht für das fliegende Personal eingeführt. Generell zielführender als eine generelle Vorschrift sei aber, den Unternehmen Spielraum zu gewährleisten, damit diese vor Ort die beste Lösung fänden. «Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Unternehmen zuerst andere Lösungen als eine 2G-Pflicht suchen», so Minsch. Denn laut BAG bleibt die Maskenpflicht so oder so bestehen (siehe Box oben).